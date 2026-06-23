На 21 август 2026 г. от 19:00 ч. откритата сцена в Морската градина до Флората ще събере отново почитателите на блуса в Бургас под мотото „С песен за Пламен“ - в памет на незабравимия бургаски музикант Пламен Ставрев.

Това няма да бъде просто концертна вечер, а музикален жест на признателност към човека, с чието име поколения бургазлии свързват духа на фестивала. Затова всички български банди в програмата ще изпълнят негова песен.

Хедлайнери на вечерта ще бъдат Васко Кръпката и Подуене Блус Бенд - едно от най-разпознаваемите имена в българския блус, с над 35 години на сцена, десетки песни, превърнали се в част от паметта на прехода, и звук, в който се усещат блус китарата, хармониката, Мисисипи, Джими Хендрикс и много лична свобода. От Гърция пристига Sakis Dovolis Trio - мощно блус-рок трио, водено от китариста, певец и автор на песни Сакис Доволис, с енергия, която стъпва върху традицията на блуса и експлозивния рок от 70-те. Бургаската банда Harmonic ще внесе своя микс от рок и блус, в който емоцията и свободата на изразяване имат специално място. Атолука Блус Картел идват с пловдивски блус, закачливи текстове и настроение, което превръща всяко участие в жива среща с публиката. Бургаската сцена ще бъде представена от още една банда - The Cold Shots, които са обединени от любовта към Стиви Рей Вон, блус класиките и суровата енергия на рок музиката.

След концертната програма вечерта ще продължи с афтърпарти от 23:30 ч. в Barabar, където музиканти, приятели и почитатели на блуса ще могат да останат заедно неформално, близо до морето и с усещането, че фестивалът не свършва с последната песен.

Организаторите продължават да събират архивни снимки, видеа, плакати и лични истории от предишни издания на фестивала. Всеки, който пази спомен от предишните издания на феста, може да го изпрати до официалната Facebook страница на фестивала: https://www.facebook.com/profile.php?id=61589887656837

Събитието е част от кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.