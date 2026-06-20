След издаването на първите заповеди за събаряне на незаконните строежи в местността „Баба Алино“ край Варна, народни представители коментираха, че казусът е свързан с нарушения на редица закони и изразиха съмнения, че местната власт ще предприеме реални действия. Коментарите бяха направени в предаването „Опорни хора“.

Депутатът от „Възраждане“ Коста Стоянов заяви, че не вярва община Варна да изпълни заповедите за премахване на постройките. Според него причина за скептицизма са множеството сигнали за незаконна сеч и други нарушения в района, които са били подавани, но по тях не са предприети навременни мерки. От своя страна депутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев посочи, че са налице нарушения на поне седем закона, свързани с устройството на територията.

Стоянов подчерта, че Изпълнителната агенция по горите във Варна е подавала сигнали за нередности още през 2024 г., включително и до Икономическа полиция. „Смятам, че съдът ще отсъди по начин, по който всички да бъдат удовлетворени, а това ще бъде със събаряне на незаконните строежи“, коментира той. Това не е първият му остър коментар по темата – по-рано този месец той изрази надежда да има вкарани в затвора за „незаконния град“, а през май обвини общината, че се е опитала да узакони обектите.

Явор Гечев изброи част от нарушените нормативни актове – Закона за кадастъра, Закона за горите, Закона за защитените територии и Закона за водите и канализацията (ВиК). Той предложи в Народното събрание да бъде изслушан министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Нарушенията, свързани с водоснабдяването, се потвърждават и от проверка на Басейновата дирекция, която преди дни разкри два незаконни кладенеца, захранващи комплекса.

Междувременно вчера инвеститорът „Форест клуб“ обяви, че внася възражения срещу всички констативни актове, издадени за сградите в комплекса. Действията на компанията ще прехвърлят казуса в съда, който ще трябва да се произнесе по законосъобразността на заповедите за събаряне.