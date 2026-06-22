Над 8,5 милиона паунда връщат на ужилени немци от запорирани сметки на Ружа Игнатова на остров Гърнзи - коронно владение на Великобритания.

Това става ясно от съобщение на Бюрото за икономически и финансови престъпления на Гърнзи, което ръководи разследването по запорите заедно с немските власти, които разкриват, че Криптокралицата къта пари в сметки на острова в Ламанша.

В момента десетки германци ще бъдат обезщетени, но ще се започне от тези, които са загубили най-много пари. Проблемът е, че някои са ужилени със стотици хиляди, дори милиони и те са приоритет на властите. Тези, инвестирали в криптосхемата OneCoin и загубили малки суми, са най-назад в схемата по обезщетения и реално могат и никога да не си получат парите обратно.

Запорите на сметките на Ружа са направени в началото на годината, защото германските власти, които неуморно разследват Криптокралицата, засичат, че през две сметки на острова Игнатова си е купила пентхауса в Лондон и още едно жилище.

През януари Кралският съд на Гърнзи запорира тези 8,59 милиона паунда, държани от Игнатова в сметка в международната банка АрБиЕс на острова, и вече процедурата по обезщетяване е започнала.

От Бюрото за икономически и финансови престъпления споделят, че звеното за финансово разузнаване е започнало да разработва разузнавателна информация за Игнатова още през 2017 г. и е останало тясно ангажирано в продължение на години, работейки с партньори в страната и чужбина, предимно от Германия, САЩ и Великобритания.

Разследващите, особено тези от Германия, са използвали подробен финансов анализ, за да проследят пътя на парите и да разкрият как са били укривани средства. Така в крайна сметка стигат и до двете сметки на Ружа на остров Гърнзи. Немските власти предполагат, че Ружа има десетки сметки с подобни суми в Европа и Азия, като действията по разкриването им продължават усилено.

В края на миналата година прокуратурата в Билефелд, Германия, разпредели други близо 10 милиона паунда на жертви на OneCoin. Парите бяха от продажбата на двата й апартамента в Лондон - пентхаус мезонетът и жилището на охранителите й. Именно тези тузарски имоти купува Ружа през тръстовете на остров Гърнзи

В момента цял свят дири Ружа безуспешно, но поне някои правителства успяват да запорират авоари на Криптокралицата и част от жертвите й да бъдат обезщетени.

Игнатова е в неизвестност от 9 години. През 2017 година хвана полет от София за Атина, след което потъна вдън земя. Твърди се, че е получила информация от свои източници в полицията, че срещу нея е започнало разследването и ще следват акции и арести.

Организирана измама

Ружа Игнатова измисля най-великата и добре организирана измама в света - OneCoin. Криптокралицата е в списъка на ФБР за 10-те най-издирвани престъпници на планетата и в списъка на Европол. Жертвите й са милиони по цял свят, а спечелената сума от измамата възлиза на над 4 милиарда долара според експерти.

Преди години имаше спекулации, че Ружа е убита, но една транзакция, извършена през август 2024 година в Дубай на стойност от 50 милиона долара, накара разследващите да заподозрат, че Ружа е жива и здрава

Миналата година Криптокралицата осъмна с официални обвинения от немската прокуратура.