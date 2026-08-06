Иранска парламентарна комисия разглежда предварителен законопроект, който би забранил на американски, израелски и други "враждебни" кораби да преминават през Ормузкия проток. Това предаде Ройтерс, като се позова на полуофициалната иранска информационна агенция Fars, която от своя страна цитира ирански законодател.

При нарушение на ограниченията, които са заложени в предложения законопроект, глобата следва да бъде до 20% от стойността на товара на всеки хванат кораб.

Според източникът на Fars, иранското законодателство все още е в процес на експертно разглеждане. Той добавя, че парламентът е поканил специалисти да представят препоръки, преди проектът да бъде финализиран.