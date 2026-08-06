Средно около 120 000 декара български гори изгарят всяка година – площ, сравнима с близо половината от територията на Природен парк „Витоша“, показва анализ на WWF България, изготвен на базата на данни от Европейската информационна система за горските пожари (EFFIS) и Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) за периода 2010–2025 г.

Според доклада най-тежки са били последните две години. През 2024 г. пожарите са засегнали близо 450 000 декара, а през 2025 г. – почти 330 000 декара горски площи.

Най-застрашени от горски пожари са областите Хасково, Ямбол, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Кюстендил и Софийска област. В Северозападна България – във Видин и Монтана, както и в област Ловеч, пожарите са по-редки, но често обхващат по-големи територии, се посочва в анализа на природозащитната организация.

Тревожната тенденция не се изчерпва само с броя на пожарите. Данните показват удължаване на пожароопасния сезон към почти целогодишен риск, както и рязко увеличение на опожарените площи. Според EFFIS през периода 2022–2025 г. изгорелите горски територии са нараснали над 2,5 пъти спрямо периода 2006–2021 г.

Като основни причини за тази тенденция в доклада се посочват изменението на климата, което води до по-продължителни засушавания и горещини, както и недостатъчно бързата реакция на държавата към нарастващия риск. Проблем е и моделът на финансиране, при който разходите за превенция и реакция се поемат основно от собствениците и стопаните на горите, чиито приходи зависят предимно от дърводобива, пишат от WWF.

Особено тревожен е фактът, че около 10% от всички горски пожари са върхови – огънят обхваща короните на дърветата, разпространява се много бързо и е изключително труден за овладяване, особено в труднодостъпни райони.

„Бързата реакция със специализирана авиационна техника в рамките на първите часове на един върхов пожар е ключова за овладяването му. Такава бързина при настоящите регламенти трудно може да бъде постигната с военните хеликоптери и самолета, които България използва, а чрез Механизма за гражданска защита на ЕС е невъзможна, тъй като задействането му отнема дни“, коментира Костадин Вълчев, инженер лесовъд и старши експерт „Гори“ във WWF.

По думите му България трябва да пристъпи към закупуването на специализирана противопожарна авиационна техника за нуждите на МВР – решение, което се обсъжда повече от десетилетие, въпреки възможностите за европейско финансиране.

От природозащитната организация отбелязват, че доставката на подобни летателни машини обичайно отнема 4–5 години, затова като временно решение препоръчват наемането им на лизинг. Според WWF това би осигурило не само техника, но и обучени екипажи, както и подготовка на български авиационни специалисти.