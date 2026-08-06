Създаване на междуведомствен институционален механизъм за защита на български деца в чужбина предложиха от организацията "РОД Интернешънъл" на среща с представители на Министерството на външните работи на България, която се проведе днес. Това стана ясно от прессъобщение от сдружението.

В разговорите участваха съпредседателите на организацията Владимир Шейтанов, Давид Александров и Иван Вълков, генералният директор на Главна дирекция "Политически въпроси" Емилия Кралева, директорът на дирекция "Консулски отношения" към МВнР и служители на ведомството.

Предложението предвижда навременна институционална подкрепа и по-добра координация при случаи, в които правата и законните интереси на български деца зад граница са застрашени.

Позицията на "РОД Интернешънъл" е, че защитата, която Конституцията на България предоставя на семейството, майчинството и децата, трябва да се прилага и спрямо българските граждани извън страната посредством международното правно сътрудничество, както и чрез дипломатическа и консулска защита и други инструменти на международното право.

Организацията предупреди за увеличаването на случаите, при които български деца биват отнети от семействата им като след това биват настанявани в приемни семейства по решения на чуждестранни социални служби и съдилища. Като пример бе посочен случаят на Айлин и Айджан Ахмедови, които бяха изведени от семейството си и настанени в приемни семейства от френската служба Aide Sociale à l'Enfance (ASE) през 2024 г.

Представителите на МВнР бяха запознати с предприетите от Шейтанов действия в защита на децата и родителите им. На срещата бяха обсъдени и възможностите за институционално съдействие и бяха набелязани последващи действия в съответствие с българския национален интерес, френското законодателство и европейските и международните стандарти за правата на детето и човека.

От МВнР заявиха, че темата се следи лично от министъра на външните работи Велислава Петрова-Чамова, която ще бъде запозната с разговорите и предложенията на организацията.

"РОД Интернешънъл" заяви, че ще продължи да работи за устойчиви механизми за защита на българските деца и семейства зад граница.