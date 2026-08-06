Втората вечер, 21 август ,ще гърми с хитовете на Симона, Лидия и Dj Дамян

Бургас се готви за мега купон под открито небе. На 20 и 21 август MAX FEST превзема Морска гара с обещание за две вечери, изпълнени с хитове и зрелищно шоу.

Максимално настроение, впечатляваща сцена и звезден състав ще превърнат локацията в епицентър на вълнуващи емоции.

Стартът на купона ще дадат Камелия и синовете на човека глас Тони Стораро - Фики и Емрах.

Феновете ще пеят с пълен глас хитове като „Луда по тебе“, „Залеза и зората“, „Ти си“ и "Името ти" на Камелия. Фики ще нажежи атмосферата с едни от най-обичаните си песни, сред които „Бум“, „Is This Love“, „Кажи ми като мъж“ и „Блокиран“, а Емрах ще се включи с най-популярните си парчета "Километража", "Твой съм" и още много.

Под открито небе хиляди фенове ще пеят и танцуват до зори с едни от най-обичаните изпълнители в жанра.

Фестивалната еуфория продължава и на 21 август със Симона, Лидия и DJ Дамян. Очакват ви още много музика, танци и енергия, които ще превърнат двете вечери в истински празник за всички почитатели на попфолка.

Организаторите са подготвили и ексклузивна VIP зона за онези, които искат да изживеят фестивала по специален начин. Гостите ще разполагат с най-добрата гледка към сцената, обслужване на място и премиум атмосфера. VIP масите са с капацитет до осем души и са в ограничен брой, като резервациите вече са отворени.

Билетите за MAX FEST започват от 15 евро и вече са в продажба в bilet.bg. Ако искате да бъдете част от най-горещия попфолк фестивал на лятото, запазете си датите 20 и 21 август – Бургас ще бъде мястото, където музиката, емоциите и купонът ще бъдат на MAX.















