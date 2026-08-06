Заради разразилия се пожар на сухи треви и лозови масиви на 69 километър на АМ "Тракия", временно се затваря отбивката за Септември при пътен възел Церово, съобщиха от полицията Пазарджик.

Оттам допълниха, че мярката е с цел по-ефективна работа на екипите на пожарната и недопускане на разрастване на пожара.

Пътуващите в посока Бургас се отбиват при пътен възел Мирово, а в посока София през отбивката за Гелеменово.

Припомняме, че пламъците избухнаха около обяд и бързо се разпространиха заради силния вятър На място са 6 екипа на пожарната от Пазарджик и Септември. Към мястото са изпратени екипи от доброволните формирования в Белово, Брацигово, Панагюрище, Стрелча. Очакват се и няколко екипа доброволци от Пловдив.

Засега няма опасност пожарът на 69-тия км на АМ "Тракия" да стигне до село Церово, в чието землище гори.

Огънят се намира от другата страна на магистралата, която действа като естествена преграда, посочват от община Лесичово и уточняват, че за момента няма пряка опасност за населеното място.