Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинения на бившия вече изпълнителен директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев и още двама негови подчинени.

Обвинението е за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления в ръководеното от него дружество, потвърдиха за NOVA от държавното обвинение. Веднага след изготвянето на обвинението, Мирчев е бил задържан отново от ГДБОП.

Той беше арестуван при специализирана акция на ГДБОП в началото на юли. Седмица след това беше освободен под парична гаранция, а разследването беше изпратено в София, след което беше върнато на прокуратурата в Бургас. Очаква се държавното обвинение да внесе в съда искане за постоянен арест на тримата задържани.