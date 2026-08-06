Няма опасност за населените места в периметъра на пожара, който гори на 69-ти киломентър на АМ "Тракия", съобщи МВР.

Той уточни, че навсякъде са разположени екипи, които следят огъня да не се разраства към населените места. Горят горски фонд, сухи треви, храсти и лозя.

Гасителните дейности продължават. Към момента на място има екипи на пожарната и много доброволци от цялата област, както и хеликоптер от авиационна база „Крумово“, който се включи в гасенето на огъня, уточняват от полицията.

Автомагистралата в този район е затворена и в двете посоки.