България спечели три златни и три сребърни медала на тридесетата младежка балканска олимпиада по математика, която се проведе в Бузъу, Румъния, съобщиха от МОН.

Златни медали, с максимален брой точки, завоюваха Стоян Балтов (9. клас, ППМГ-Бургас), Иван Климентиев (9. клас, СМГ) и Мати Джеймисън (8. клас, ПЧМГ).

Със сребърни медали бяха наградени Борис Георгиев (9. клас, ПЧМГ), Кристиан Атанасов (8. клас, ПЧМГ) и Васил Василев (8. клас, Американски колеж).

В отборното класиране България е на второ място от 23 отбора, след домакините от Румъния.

Ръководители на отбора са Мирослав Маринов и Младен Вълков от Института по математика и информатика-БАН, а като наблюдател участва Иво Кортезов от НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Младежката Балканиaда е ежегоден турнир от високо ниво за ученици. Целта на състезанието е да насърчава и развива математическия талант на учениците и да спомага за създаването на приятелски отношения между участниците от различните държави.