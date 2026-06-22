Олег Невзоров е бил разпитан от прокуратурата веднага, след като се е върнал в България. Това се е случило на 16 юни 2026 г., като Варненската окръжна прокуратура е била незабавно е била уведомена.

Невзоров е бил разпитан от служители на реда, а впоследствие е бил осигурен за разпит и от органите на прокуратурата. До предаването му на прокуратурата той е бил под постоянно наблюдение от страна на МВР. За него не е издадена заповед за задържане от страна на прокуратурата, пишат от bTV.

Според "24 часа" в момента пък Невзоров се намира на разпит в ОД на МВР - Варна.

"Това, което единствено мога да ви кажа е, че Олег Невзоров е локализиран веднага при стъпването си на територията на страната и е осигурен на компетентната прокуратурата за последващи процесуално-следствени действия", заяви пред журналисти директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) Антон Златанов.

На въпросдали може да даде повече детайли - кога точно се е озовал на територията на България, Златанов отговори така: "Мога, но няма да го направя. Това, което мога да ви кажа, е това. Останалата информация е за нуждите на прокуратурата и органите на МВР."

Завръщането на Невзоров

По-рано днес стана ясно, че собственикът на "Корпорация КУБ", построила незаконния град в Баба Алино, община Варна, се е върнал у нас и дори се е срещнал в заведение със собствениците на имоти в комплекса.

До момента на предаването му на прокуратурата украинският бизнесмен е бил под постоянното наблюдение на МВР. Невзоров няма издадена заповед за задържане. Такава се иска от прокуратурата. Бизнесменът не е обвинен в престъпление, затова и нямаше наложена забрана да напуска страната.

За връщането на Невзоров у нас се разбра от публикация във фейсбук на комплекса, носещ името "Форест клуб". Те публикуваха и снимки от заведение във Варна, където се сервира украинска храна. За незаконния град стана ясно в края на май. Тогава се разбра, че сградите в комплекса са изградени без нужните разрешителни. В началото на юни вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че Невзоров е напуснал България. Кметът на Варна Благомир Коцев пък каза, че вече има първи заповеди за разрушаване на част от сградите. Процедурата обаче може да се проточи с години, ако има обжалвания.