Инвеститорът в Баба Алино - украинецът Олег Невзоров, се е срещнал на живо днес със собственици в скандалния комплекс. Информацията бе разпространена от свързаните с компанията КУБ профили в социалните мрежи. Придружена бе от снимки на Невзоров от срещата. Всичко това нямаше да е толкова странно, ако досега даваните от българските власти информации не гласяха, че украинецът е търсен усилено, проследяваше са движението му. Макар да не бе обявен официално за издирване, преди 20 дни вътрешният министър Демерджиев даде да се разбере, че практически Невзоров се издирва.

"Личното присъствие на г-н Невзоров и неговият пряк диалог с хората, които са инвестирали в този проект, потвърждават ангажираността на компанията към всеки един свой клиент и партньор. По време на срещата бяха обсъдени всички актуални обстоятелства около издадените заповеди от страна на кмета на Варна г-н Благомир Коцев (вероятно се има предвид заповеди за събаряне - бел. авт.). На всички поставени въпроси бяха дадени изчерпателни и конкретни отговори, с желание за пълна прозрачност и отчетност пред засегнатите страни", се казва още в съобщението на компанията. Заповедите на кмета ще се обжалват, заявена е готовност проектът изцяло да бъде бранен в съда: