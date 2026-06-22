На 20 и 21 юни на Централния плаж в Бургас се проведе традиционен международен турнир по плажен тенис, организиран от Черноморски плажен спортен клуб Бургас(ЧПСКБ) съвместно с Българската Асоциация по плажен тенис (БАПТ) с подкрепата на община Бургас.

В турнира взеха участие състезатели от България - Бургас, София, Русе, Несебър, и от Украйна, Естония, Казахстан, Русия.

Участниците показаха високо майсторство и феърплей.

Победители в категориите станаха както следва:

При двойки жени:

1.Олеся Синьова (Каз) Наталия Сушинская(Укр)

2.Ирина Тихомирова, Божидара Беркова (Бг)

При дойки мъже 50+

1.Едуард Дубатолкин (Укр) Игор Ким (Каз)

2.Константин Стоянов (Бг) Генчо Генчев (Бг)

3.Станимир Райнов (Бг), Радостин Андреев (Бг)

Двойки мъже оупън:

1.Йордан Ангелов (Бг) Игор Ким (Каз)

2.Дмитрий Нелюбов (Ест), Ростислав Артеменко (Укр)

3.Николай Мамрицов (Бг), Димитър Видев (Бг)

3.Генчо Генчев (Бг), Станисляв Берков (Бг)

При смесените двойки:

1.Олеся Синьова (Каз), Ростислав Артеменко (Укр)

2.Емилия Домусчиева (Бг), Валадислав Некит (Укр)

3.Наталия Сушинская (Укр), Игор Ким (Каз)

3.Божидара Беркова (Бг), Станислав Берков (Бг)

На победителите бяха раздадени медали, грамоти, фланелки и предметни награди.

