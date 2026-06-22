Замърсяването на плажовете с мазут от Царево до Камчия най-вероятно е от стар разлив извън наши води, като нефтопродуктите са донесени от черноморските течения. Това сочат първоначалните заключения на експертите. Издирването на замърсителите обаче продължава и се очаква се днес да бъдат дадени по-точни сведения.

Миналия петък са получени 21 сигнала за мазут по плажовете между Созопол и Царево, а на следващия ден - събота, и на север - в района на Камчия.

Нефтопродуктите на плаж „Романтика” в северната част на курортния комплекс Камчия не са се появили в резултат от действията на брегови източник, казаха експерти от Басейнова дирекция ”Черноморски район” (БДЧР), след като за тази ивица бе подаден сигнал за мазут в плитчините. От БДЧР са уведомили Изпълнителна агенция „Морска администрация”, която трябва да открие дали кораб е виновен за замърсяването с мазут и кой точно. Проверката на БДЧР установила, че на брега има лепкави топчици мазут, примесени с водорасли. Взети са и проби от морето, за да се установи каква е концентрацията на нефтопродукти във водата.

Пострадалият плаж носи името на разположен зад него стар къмпинг, който обаче всяко лято е пълен с туристи от вътрешността на страната. През почивните дни ивицата се посещава и от варненци. Сега плажът още не е препълнен, тъй като водата на север не надвишава 19-20 градуса и малцина се къпят в морето.

Според рибари кораб замърсител може и да не бъде открит, тъй като е възможно разливът да е стар, образуван преди време извън българска акватория, а сега теченията да са пренесли петното към нашия бряг. Идентичен случай имаше през март миналата година. Тогава 250 метра от плажа във Варна бе зацапан от мазут, а при почистването бяха изринати 1,5 тона напоен с нефтопродукти пясък. ИАМА провери обстойно всички 9 кораба на рейд във Варненския залив, но нито един от тях не беше виновен за кризата. Вероятно и сега ще е така, защото санкцията е солена - близо 75 000 евро, и никой капитан не би разрешил плавателния му съд да изхвърля забранени вещества в териториални води, коментират морски вълци.

"Замърсяването с мазут не се е случило в наши води. Очаква се в понеделник да бъде оповестено откъде точно е дошло", коментира пред "Труд" източник от Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите в Бургас. От инспекцията са разпоредили на общините и концесионерите на засегнатите плажове незабавно почистване на ивиците. Отделно от това, инспектори веднага са извършили проверка на място. Изпратено е и писмо до Морска администрация - да се направи почистване на засегнати участъци в морето.

В крайна сметка, днес се очаква да бъде назована конкретната причина за замърсяването. Тя обаче не е обичайната - мазутът да е дошъл при измиването от трюмовете на някой танкер, както често се е случвало преди години. Със сигурност, причината и замърсителят не са в наши води, коментират експертите.