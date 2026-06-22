В понеделник (22 юни) времето ще бъде предимно слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат предимно между 29° и 34°, в София – около 30 градуса, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средното.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е между 21° и 23°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите в западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.