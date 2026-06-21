Поради независещи от организаторите обстоятелства, цялото балканско и източноевропейско турне на Dire Straits Legacy (DSL), планирано за юни 2026 г., се отлага за периода края на септември – началото на октомври.

Концертът на групата в Бургас, който трябваше да се състои на 23 юни в Летния театър, ще се проведе на нова дата – 30 септември 2026 г., като мястото остава непроменено.

Всички закупени билети ще важат без презаверка за новата дата.

Притежателите на билети, които не могат да присъстват на концерта през септември, имат възможност да получат пълно възстановяване на заплатената сума по начина, по който е извършена покупката.

Заявления за възстановяване на суми за концерта в Бургас могат да бъдат подавани до 24 юни 2026 г., а самата процедура по възстановяване започва на 24 юни 2026 г. чрез платформата, от която е закупен билетът.

Организаторите благодарят на публиката за разбирането и подкрепата.