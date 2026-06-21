От 25 до 27 юни морският град ще се превърне в сцена на необикновени светове, смели идеи и вдъхновяващи срещи по време на второто издание на фестивала „Фантастичен Бургас“.



Организатор и домакин на събитието е Регионална библиотека „Пейо Яворов“, а инициативата се реализира с подкрепата на кмета Димитър Николов и в партньорство с писателя Марин Трошанов.



Тазгодишното издание е посветено на паметта на Любен Дилов-син – писател, визионер и един от хората, благодарение на които „Фантастичен Бургас“ се превърща от мечта в реалност. Неговото име остава завинаги свързано с фестивала и с мисията му да събира хората, които вярват в силата на добрата история.

Особено емоционален момент в програмата ще бъде срещата „Спомени за Любо“ на 25 юни от 19:00 часа. Тогава Калина Панайотова (Канина Крисалис) ще сподели лични истории за Любен Дилов-син, а специален гост на вечерта ще бъде неговата дъщеря Мила Дилова. Присъствието ѝ ще превърне събитието в истински поклон пред човека, който остави трайна следа както в българската фантастика, така и в сърцата на своите читатели и приятели.



В продължение на три дни читатели, писатели, художници и мечтатели ще се срещнат в пространство, където литературата и въображението вървят ръка за ръка. Публиката ще има възможност да се запознае с едни от най-обичаните съвременни български автори и творци, сред които Марин Трошанов, Благой Д. Иванов, Петър Станимиров, Васил Попов, Владимир Полеганов, Спас Мавров, Катрин Ди, Милен Хальов, Габриела Георгиева и много други представители на българската фантастична сцена.



„Фантастичен Бургас“ е повече от литературен фестивал. Това е място, където въображението среща знанието, а мечтите намират своя глас. И ако има човек, който олицетворява тази идея, това безспорно е Любен Дилов-син. Затова второто издание на фестивала е почит към неговото наследство – наследство, което продължава да вдъхновява нови поколения автори, творци и читатели.", споделя Яна Кършийска директор на РБ "Пейо Яворов".



След успешния си дебют фестивалът вече се утвърждава като една от най-интересните културни инициативи в града и като единствения форум в България, посветен изцяло на спекулативната фантастика.





Входът за всички събития е свободен.



25 юни 2026 г. (четвъртък)

18:30 – 19:00 ч. Официално откриване на фестивала с участието на всички гости и организатори.

19:00 – 19:30 ч. „Спомени за Любо“ Калина Панайотова (Канина Крисалис) споделя лични истории и спомени за Любен Дилов-син със специалното участие на Мила Дилова.

19:30 – 20:30 ч. „Фантастична мозайка“ Представяне на романа „Опасни сказания“ и новото издание на трилогията „ЛАМЯ ЕООД“ с Благой Д. Иванов и Марин Трошанов.

26 юни 2026 г. (петък)

15:30 – 16:30 ч. „Български сакрални вълшебни приказки“ Среща със Спас Мавров.

17:00 – 17:45 ч. „Феноменът книги-игри – вчера, днес и утре“ С участието на Петър Станимиров и Николай Николов – Козия. Модератор: Марин Трошанов.

18:00 – 18:45 ч. „Фантастична журналистика“ Лекция на Катрин Ди.

19:00 – 19:45 ч. „Азия разказва – фантастиката на Далечния Изток“ Разговор с Владимир Полеганов. Модератор: Марин Трошанов.

27 юни 2026 г. (събота)

11:00 – 12:00 ч. Художествено ателие С Петър Станимиров и Иван Беров – създаване на персонаж в илюстрацията и комикса.

13:30 – 16:00 ч. „Опиши своя магически Бургас“ Писателско ателие Le Soleil гостува в Бургас. Модератор: Любомира Видева (Любел Дяков).

17:00 – 17:45 ч. „Мъжкият и женският глас в детската литература“ С участието на Милен Хальов и Габриела Георгиева. Модератор: Благой Д. Иванов.

18:00 – 18:45 ч. „Защо роментъзито доминира?“ Дискусия с участието на бургаските авторки Габриела Плочева, Десислава Дюлгерян и Валентина Йорданова. Модератор: Валентина Йорданова.

19:00 – 20:00 ч. „Аждер“ и „Караеврен“ Среща с Васил Попов и Десислава Желева.

20:00 ч. Официално закриване на фестивала „Фантастичен Бургас“ 2026.