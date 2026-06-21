Намериха издирваната жена, за която последната информация беше, че е тръгнала към "Кончето" и връх Вихрен.

Тя е загинала, като по първоначална инфмация от Планинската спасителна служба жената е паднала от близо 400 метра склон и вероятно е починала на място.

Акцията по изтеглянето ѝ продължава.

Военният хеликоптер "Кугър" ще опита с лебедка да изтеглят тялото на жената от планината и да го пренесе до хижа "Вихрен".

Жената беше в неизвестност от събота. Следите на младата жена се губеха между заслон „Кончето“ и връх Вихрен. Знае се, че излязла на преход с кучето си.

Малко преди откриването ѝ спасителите намериха невредимо нейното куче.