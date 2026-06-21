Астрономическото лято в България настъпва на 21 юни в 11:24 часа. Тогава настъпва и лятното слънцестоене - моментът, в който Слънцето достига най-северната си точка спрямо небесния екватор.

Денят е най-дългият в годината за Северното полукълбо, а нощта – най-кратката. Лятото свършва с есенното равноденствие - около 23 септември в Северното полукълбо.

През първия ден от астрономическото лято ще бъде слънчево, сочи прогноата на Националния институт по метеорология и хидрология.

След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София - 28°.

По Черноморието ще бъде слънчево и топло. След обяд ще духа характерният морски бриз. Максималните температури ще бъдат 26° - 28°. Температура на морската вода е от 19° по северното крайбрежие до 23° по южното. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 15°.