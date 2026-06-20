Във връзка с провеждане на „Утопия Акватон и полумаратон“ на 21.06.2026г. (неделя), се налага временна промяна в организацията на движението на превозни средства на следните пътища в парка, като от двупосочно движение се организират в еднопосочно движение в интервала от 8:00 до 12:30 часа:

- пътя от пикник зоната (в района на разсадника) до Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“, като посоката ще е от пикник зоната към КТ „Ченгене скеле“;

- вътрешен път водещ до кв. „Крайморие“, в участъка от пътен възел за рибарско селище „Ченгене скеле“ до спирка „Липа“ с посока кв. „Крайморие“.