Според прогнозните данни на европейските метеорологични модели, в периода 22–24 юни над части от България се очаква повишена атмосферна нестабилност, съобщават синоптиците от Meteo Balkans.

Най-засегнати могат да бъдат районите на Западна България и Северна Централна България, а на 24 юни условия за развитие на гръмотевични бури ще има и в Североизточна България.

През следващите дни температурите постепенно ще се повишават и на много места ще достигат между 30°C и 34°C. Натрупването на топлина и влага в приземните слоеве на атмосферата ще създаде благоприятни условия за формиране на купесто-дъждовна облачност, локални интензивни валежи, гръмотевични бури и повишен риск от градушки.

Очакваните явления няма да са организирани, а ще са от многоклетъчен тип. (Бавноподвижни и ще се развиват локални)

На отделни места не са изключени краткотрайни, но значителни по количество валежи, силни пориви на вятъра и градушки. Най-висока вероятност за опасни метеорологични явления ще има в следобедните и вечерните часове.

В края на юни времето в България ще остане предимно топло, но нестабилната атмосфера ще създава условия за развитие на гръмотевични бури и локални градушки. Валежите на места могат временно да затруднят жътвената кампания и полските дейности, добавят синоптиците от Meteo Balkans.

Паралелно с това метеоролозите прогнозират и много високи температури. В отделни райони на Горнотракийската низина максималните стойности могат да достигнат 37–38 градуса.

Продължителните горещини създават сериозен стрес за редица зеленчукови култури, като домати, пипер, краставици, тиквички и градински фасул. Високите температури могат да окажат неблагоприятно влияние върху опрашването, фертилността на полена и формирането на репродуктивните органи, което да доведе до намаляване на добивите.

При царевицата през периода 19–25 юни ще продължи интензивното листообразуване. В южните райони при ранните хибриди в края на периода ще започне и фазата на изметляване.

Специалистите препоръчват внимателно обследване на посевите за наличие на царевичен стъблопробивач – един от най-опасните неприятели по културата. При установяване на плътност над прага на икономическа вредност (10 яйчни купчинки на 100 растения) е необходимо навременно третиране срещу младите ларви преди проникването им в стъблата.

При слънчогледа ще протича формиране на съцветия, а в част от посевите в Дунавската равнина и Югоизточна България към края на месеца ще започне и цъфтежът.

Рапицата навлиза във фаза на узряване, докато при пшеницата и ечемика в повечето полски райони ще се наблюдава масова восъчна и пълна зрелост. В по-високите полета посевите ще останат във фаза млечна зрелост или ще преминават към восъчна зрелост.

Земеделските производители трябва да следят внимателно както прогнозите за опасни метеорологични явления, така и състоянието на културите, тъй като съчетанието от бури, градушки и екстремни горещини може да повлияе неблагоприятно върху добивите в редица райони на страната.