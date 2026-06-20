Огромно задръстване и тапа се образуваха между Кресна и Благоевград.

Заради свръхнатоварения трафик от АПИ обявиха, че ограничават движението в участъка от АМ „Струма” от Благоевград до Симитли в посока Кулата. Задръствания обаче се образуваха и по алтернативните маршрути.

Малко преди 16:00 часа от АПИ съобщиха, че движението по магистралата е възстановено.

Още от сутринта заради засиления трафик в посока Гърция започна да се образува колона от автомобили, които на обяд вече се подредиха в огромна опашка. Забавянията в Кресна постепенно доведоха до пълна блокада на движението първо в цялото дефиле, а след това и в отсечката до Симитли.

Една от най-натоварените точки е край Симитли.

До пътен възел "Симитли" стигат тапите, които започват от светофара в град Кресна. Близо 20 км е т.нар. тапа, която е и в Кресненското дефиле. Основната причина за нея е огромният брой автомобили, които са се насочили към Банско и към плажовете на южната ни съседка.

По данни на Агенция "Пътна инфраструктура" и камерите там около 2000 автомобила на час преминават в посока южната ни съседка. Пропускателната способност на Е-79 към Гърция е около 700 автомобила на час.

Пътуващи споделят:

„За Сандански пътуваме от вчера. Вчера опитахме да минем, заседнахме в дефилето и се върнахме, днес е същият кошмар.“

„Много е трафикът, закъснявам за сватба и не знам дали ще стигна. Натоварено е много.“