Консервираната риба тон е популярен хранителен продукт в цяла Европа, но според френско проучване от 2024 г., тя трябва да се избира с повишено внимание – повече от половината от тестваните продукти не отговарят на най-строгите санитарни стандарти. Това съобщава унгарското издание за жени Noklapja.

Отбелязва се, че френската организация с нестопанска цел „Bloom“ е закупила и тествала 148 консерви риба тон в няколко европейски страни. Проучването установи, че във всички продукти е открито замърсяване с живак. Според анализа на „Bloom“, 57% от тестваната консервирана риба тон е надхвърлила пределния праг на живак за повечето видове риба, което е 0,3 мг на килограм. Въпреки че в момента рибата тон има по-висок лимит в ЕС от 1 мг/кг, организацията смята, че тези стандарти са твърде либерални и не отразяват адекватно рисковете за здравето. Концентрациите на живак в два продукта, продавани в местните магазини, са били съответно 0,16 и 0,21 мг/кг, под по-строгите насоки. Въпреки това, много други продукти показват значително по-високи нива.

„Най-високата концентрация е регистрирана в консервирана риба тон Petit Navire, закупена в Carrefour City в Париж, която съдържа 3,9 мг/кг живак. Това е не само няколко пъти по-високо от препоръчителното ниво от 0,3 мг/кг, но и почти четири пъти над настоящия лимит на ЕС за риба тон.

Според проучването, три вида консервирана риба тон, продавани във Франция, дори са надхвърлили прага от 1 мг/кг“, добавя се в съобщението. Експертите смятат, че замърсяването с живак зависи от много фактори. Инженерът по земеделие и храни Ксавие Льофевр отбелязва, че важна роля играят видът риба, риболовният район и възрастта на животното. Колкото по-старо е животното, толкова повече време има да натрупа живак от околната среда. „От тази гледна точка рибата тон представлява особен риск. Големите хищни видове риби, които се хранят с малки риби и миди, могат естествено да натрупат повече замърсители и тежки метали в телата си, отколкото по-малките, по-краткоживеещи сардини. Следователно ЕС е определил по-високи лимити за по-големите видове риби“, подчертава публикацията.

На свой ред експертите отбелязват, че рибата тон може да продължи да бъде ценен източник на протеини, който не бива да се избягва, но умереността е важна. По-специално, по-малките видове морски риби, като сардини и аншоа, обикновено съдържат по-малко живак, което ги прави по-добър избор за тези, които искат да намалят приема на тежки метали.