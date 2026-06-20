На 20 юни православната църква чества паметта на Преп. Наум Охридски - ученик на св. братя Кирил и Методий и спътник, сътрудник и състрадалец на св. Климент Охридски.

Наум оставил всичко, което по знатност и потекло му принадлежало, за да последва Кирил и Методий в Великоморавия.

Преп. Наум Охридски бил най-младият от учениците на светите братя Кирил и Методий.



Той е присъствал на освещаването на славянските книги в Рим, където е и ръкоположен. След смъртта на Методий той заедно с Климент и Ангеларий дошъл в България и е един от най-видните книжовници в царството на Симеон Велики.

Първоначално е в столицата Плиска, а по-късно в Охрид създал плеяда свои ученици, дава своя дял за онова чудно духовно време, наречено по-късно Златен век на българската книжнина и култура.



Наум построил манастир на брега на Охридското езеро, на името на св. Архангели и живял в него 10 години. Непосредствено преди смъртта си през 910 г. се подстригал за монах.

Мощите му лекуват

Преп. Наум Охридски умрял на 23 декември 910 година, когато се и празнува неговата памет. Но навярно поради това, че тогава е зимно време, а при това и Коледен пост, още от дълбока древност Охридската архиепископия, закрита като самостоятелна през 1767 година, установила 20 юни като ден за по-тържествено чествуване на неговата памет.

Мощите му са източник на изцерения.

Погребали го на северната стена на храма, където мощите му и досега почиват неоткрити, защото, колкото пъти се опитвали да отворят гроба му, преподобният не позволявал това. От външната страна на храма е пристроена стаичка, в която нощуват болни и получават изцерение.

Според легендата на мяcтoтo нa днeшнитe извopи ĸpaй мaнacтиpa имaлo чeшмa. Eднa дeвoйĸa пълнилa cтoмнитe cи нa чeшмaтa, нo тaм пaднaл нeйният гepдaн. Tя paзбpaлa, чe гo e изгyбилa eдвa cлeд ĸaтo cи oтишлa y дoмa. Tичaйĸи, ce въpнaлa нa чeшмaтa, нo нe гo нaмepилa и зaпoчнaлa дa плaчe. Oт нeйнитe cълзи пoтeĸли гoлeми извopи cъc cтyдeнa и биcтpa вoдa. Cвeти Hayм блaгocлoвил вoдaтa и тя cтaнaлa лeĸoвитa.



На днешната дата имен ден празнуват Бисер, Бисера и Наум.