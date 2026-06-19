Голяма част от Западна Европа беше обхваната от тежка гореща вълна, а температурите ще продължат да се повишават през следващите дни, което вероятно ще доведе до нови рекорди.

Франция беше силно засегната, което принуди стотици училища да променят графиците си. Метеоролозите предупредиха за „интензивна и продължителна“ гореща вълна, при която температурите в Париж може да надхвърлят 40 градуса за първи път през юнски ден.

В цяла Европа властите засилиха предупрежденията за екстремно време. Германските метеоролози заявиха, че части от страната трябва да бъдат в готовност за гръмотевични бури, градушки и проливни дъждове през уикенда.

Метеоролозите потвърдиха, че Англия и Уелс вече са преживели най-горещата пролет от началото на измерванията, макар температурите във Великобритания да не се очаква да бъдат толкова високи, колкото в континентална Европа.

Учените посочват, че климатичните промени, причинени от човешката дейност, усилват подобни екстремни явления. Горещите вълни, сушите и наводненията стават по-интензивни и по-чести.

Настоящата гореща вълна вече е втората за годината за много райони и означава, че лятото започва за десетки милиони жители на Западна Европа с нов период на екстремни температури.

Великобритания, Франция, Швейцария, Германия и Испания повишиха нивата на предупреждение за следващите дни. Същото направиха и някои градове в Северна и Централна Италия.

Франция е в центъра на сегашното покачване на температурите, след като преживя най-горещата си пролет от началото на измерванията през 1900 г.