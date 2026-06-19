Кристиян Иванов, който работи като полицай в САЩ, бе изписан от болницата в Атлантик сити, щата Ню Джърси, след като бе прострелян при акция за залавянето на бандит. Това съобщиха вчера от Българо-американската полицейска асоциация.

На 2 юни той бе тежко ранен при престрелка с бандит, бе приет в болница и състоянието му бе тежко.

“Сега той ще започне дълъг период на рехабилитация с екип от лекари в специализиран център. Нека всички му пожелаем бързо и пълно възстановяване!”, споделиха от организацията и благодариха за подкрепата. Десетки негови колеги и граждани на американския град го посрещнаха при изписването с аплодисменти.

Иванов беше прострелян по време на полицейска операция в Атлантик сити, докато служителите на реда са изпълнявали заповед за обиск в района на 100-ия блок на авеню Норт Флорида.

Колегите му започнаха кампания за помощ на семейството на Кристиян. По дарителската сметка бяха набрани близо 200 000 щатски долара.

Кристиян Иванов е родом от Монтана. Той става полицай в Атлантик сити през 2013 г. Неговият брат Ивайло

Иванов също е полицай там.

От прокуратурата съобщиха, че 52-годишният стрелец Доналд Гарднър, известен още като Доналд Каприоти, от Атлантик Сити, е бил застрелян не от Кристиян, а от друг полицай на име Робърт Рейнолдс. Двамата служители на спецчастите SWAT са изпратени на акция в изпълнение на заповед за арест на Гарднър, който е открил огън по тях. Полицай Рейнолдс не е пострадал.

Според досието на Гарднър, той е прекарал 19 години в затвора. Бил е осъден за убийството на мъж през 1994 г. и освободен условно през 2012 г. Само година по-късно - през 2013 г. Гарднър е прострелян многократно от полицията по време на преследване в Атлантик Сити. Според твърдения на майка му оттогава е бил парализиран и на инвалидна количка.

“Сержант Иванов е отдаден професионалист и уважаван полицай, който всеки ден рискува живота си, за да пази реда и сигурността на обществото”, написаха колегите му в социалните мрежи.