ъпането в района на Офицерския плаж във Варна временно ще бъде забранено, след като Регионалната здравна инспекция установи завишени показатели на ешерихия коли и чревни ентерококи в морската вода, съобщиха от Областната администрация.

Ивицата няма стопанин, тъй като от години морето край нея хронично се замърсява от близкия Шокъров канал. В него се събират дъждовни води от няколко дерета, но често има и боклуци, дори автомобилни гуми. Преди 2 г. беше установено, че в канала незаконно се изливат и отпадни води от битова канализация.

Най-осезаемо е замърсяването след порои, а идеята за дълбоководно заустване на канала тази година навърши десетилетие, без да е реализирана.

Заради поредното влошаване на показателите на морската вода, с писмо до кмета областният управител Марио Смърков разпореди веднага на плажа да бъде поставена указателна табела с предупредителен текст:

„Къпането временно не е разрешено“.

Подобна забрана бе наложена и през юни миналата година.