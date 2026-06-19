Комисар Денислав Киров, доскорошен зам.-шеф на Областната дирекция на МВР-Бургас скоропостижно напусна поста, по-малко от четири месеца след назначението си по време на служебното правителство и се връща на предишната си позиция в структурите на ГДНП, която отговаря за лишените от свобода в затвора в Бургас.

Рокадата идва на фона на заявените намерения на ръководството на Министерството на вътрешните работи за кадрови промени на високи управленски нива. А като мотив за предстоящите размествания бе посочена необходимостта от прилагането на нов подход в управлението на системата.



Промяната в ръководството на ОДМВР – Бургас се извършва в период, в който местната полиция не пропуска да отчете начителни резултати в противодействието на наркотрафика и незаконния трафик на мигранти.