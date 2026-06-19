Свещеникът Владислав Баранов, който е от украински произход, е подал молба по собствено желание да бъде освобеден от служението си в храм „Свети Атанасий" в Свети Влас.

Решението е обявено от Сливенския митрополит Арсений по време на среща с кмета на града Иван Николов, църковни настоятели и жители на Свети Влас. Информацията е публикувана на фейсбук страница на кметството на Свети Влас.

От Сливенската митрополия уточняват на интернет страницата си, че повод за срещата са станали възникналите въпроси и обществени дискусии, свързани със служението на отец Владислав Баранов в храма, както и появилите се през последните седмици различни спекулации и неясноти по темата.

Сливенския митрополит Арсений подробно е запознал присъстващите с каноничния и уставен ред в Българската православна църква относно приемането и служението на духовници от други поместни православни църкви. Бил е разяснен и конкретният статут на свещеника, неговото назначение и служение в рамките на Сливенската епархия.

По информация на Сливенската митрополия по време на срещата митрополит Арсений е информирал присъстващите, че в Сливенска света митрополия е постъпила писмена молба от отец Владислав, в която той моли да бъде освободен от служение в храм „Свети Атанасий“, като „смирено съобщава, че не би искал неговата личност да дава повод за напрежение и конфликти сред паството на град Свети Влас".

В тази връзка митрополит Арсений посочва, че Светата митрополия ще разгледа молбата с необходимото внимание и ще предприеме съответните действия съобразно църковния ред и нуждите на епархията, но и с дължимото уважение към отец Владислав и с отчитане на досегашните му трудове.

От митрополията допълват, че участниците в срещата са изразили своите становища и са получили отговор на зададените въпроси, като разговорът е протекъл в дух на взаимно уважение, отговорност и загриженост за единството на църковната общност.

В края на срещата митрополит Арсений е благодарил на кмета Иван Николов, църковното настоятелство и всички присъстващи за проявената отговорност и готовност за диалог, посочват още от Сливенската митрополия.

Единствен енорийски свещеник остава председателят на църковното настоятелство при храма – свещеник Димитър Илиев, посочиха от кметството. Оттам добавиха, че обявеният пред църквата протест в неделя няма да се състои.