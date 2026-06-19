Учениците, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, напомнят от НАП.

За периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор абитуриентите трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка в размер на 22,03 евро (43,08 лв.) месечно. Причината за това е, че абитуриентите не попадат в нито една от категориите - ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет. В тези случаи завършилите средно образование трябва да подадат декларация образец №7 - за възникване на задължение за внасяне на здравни вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането на тези вноски.

В рубриката “Здравно осигуряване” на интернет страницата на НАП има информация за попълване и подаване на декларация образец №7. Формулярът се подава в офис на НАП, по пощата с обратна разписка или онлайн с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП).