Мистър Бийн, Пес Патрул, Minecraft и Roblox вече оживяват сред пясъчните фигури в Бургас под ръцете на 13 скулптори.

С много въображение, талант и хиляди тонове пясък творците ще вдъхнат живот на темата „Пясъчни герои от екрана“. От приказни светове и анимационни любимци до кинообрази и герои от популярни видеоигри – посетителите на Фестивала на пясъчните скулптури 2026 ще се потопят в истинско приключение сред персонажи, които са вълнували няколко поколения зрители и играчи.

В тазгодишното издание участват общо 13 автори. Сред тях са утвърдени имена като Филип Филипов, Георги Златев, Владимир Веселинов, Радко Вълчев, Антонио Стефанов, Евтим Войнов, Дамян Бумбалов, Калина Стойкова, Игор Христов и Добрин Вътев. В създаването на пясъчния град се включват и младите автори Христина Илиева и Явор Трайков и Георг Петров.

По традиция фестивалът ще отвори врати в началото на юли и ще посреща посетители до края на септември. Мястото е добре познато – „Парк Езеро“, където всяко лято пясъкът се превръща в изкуство, а въображението няма граници.

Фестивалът на пясъчните скулптури е сред емблематичните летни събития на Бургас и е част от културните инициативи, които подкрепят кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032.