Фондация "Стилиян Петров" с гордост обяви официалните резултати от второто издание на благотворителния "Мач на Надеждата", който се проведе в Бургас. Благодарение на изключителната подкрепа на българската общественост, партньорите, дарителите и спортната общност, инициативата събра 348 447 евро!

Средствата ще бъдат насочени в подкрепа на десетки хора в България, които водят своята битка с онкологични заболявания, както и за подпомагане на дейността на Комплексния онкологичен център в Бургас. Част от набраните средства ще бъдат предоставени и в подкрепа на футболните легенди Любослав Пенев и Петър Хубчев, които също преминават през тежка битка с онкологични заболявания.

Успехът на второто издание е естествено продължение на каузата, която обедини цяла България преди три години. При първия исторически "Мач на Надеждата", проведен на 6 септември 2023 г. в София, бяха събрани 460 000 евро.

С новите средства общата сума, набрана от Фондация "Стилиян Петров" в подкрепа на борбата с онкологичните заболявания у нас, вече надхвърля 800 000 евро.

Каузата продължава и след последния съдийски сигнал. В следващите седмици Фондация "Стилиян Петров" ще стартира мащабен благотворителен търг, в който фенове и колекционери ще имат възможност да наддават за ценни фланелки и специални предмети, предоставени от участниците в "Мача на Надеждата" в Бургас.

Очаква се общият размер на средствата в подкрепа на каузата да нарасне допълнително, за да достигне до още повече хора, нуждаещи се от подкрепа в борбата с онкологичните заболявания.