Между 30 и 100 евро струва прегледът при лекар по морето за пациенти без направление. В курортите като Слънчев бряг или Несебър частните медицински центрове имат различни цени, които могат да достигнат 700-800 евро за сложни спешни случаи с консумативи.

Голяма част от кабинетите и медицинските центрове предпочитат да не сключват договори с НЗОК. Идват лекари от цялата страна, особено в Слънчев бряг.

За общ преглед на пациент в Слънчев бряг цените са 30-60 евро, а при специалист примерно кардиолог 40-80 евро за български граждани.

Проверка на "Труд" показа, че в най известния медицински център в курорт за чужденци прегледът е 99.70 евро, а за българи - 40.90 евро. 92 евро струва рентгеновата снимка за чужденци и около 40 евро за българи. Поставяне на инжекция е около 20 евро.

В някои туристически частни кабинети общият или първоначален преглед може да стигне 50 - 100 евро, особено в разгара на сезона.

Поскъпването спрямо миналото лято е с 10 - до 25%, като най-голямо увеличение има в туристическите спешни практики. Миналата година прегледът в различните медицински центрове е бил средно 30-70 евро за българи, докато сега е 40-90 евро, но с уговорката, че прегледът не минава без допълнителни изследвания, рентгенови снимки, ехограф и др., които значително оскъпяват посещението при лекаря.

В Созопол цената за първичен преглед е 50-65 евро, а в Царево 40-60 евро,

а домашно посещение в двата града съответно 80 - 110 евро и 70 - 100 евро. Тези цени обаче се базират повече на ценоразписи от миналата година. Сезонът още не е започнал и не е ясно какво ще е движението им, коментират местни жители.

При манипулациите в курортите около Слънчев бряг

цените им са следните: мускулната инжекция е 5 евро, венозна инжекция е 10 евро. Венозна инфузия е 15 евро, а поставяне на абокат е 8 евро.

Цените на платените медицински услуги във Варна варират според лечебното заведение,

но средно първичен преглед при лекар специалист струва между 30 и 65 евро, докато вторичният преглед е на цени от 20 до 30 евро. Манипулации като превръзки и инжекции се движат в диапазона между 5 и 25 евро.

Цените на частните медицински услуги в курорта Златни пясъци

са значително по-високи от тези в град Варна, като стандартен лекарски преглед в частна клиника на място започва от 80 евро и често достига до 100-150+евро. Тъй като пазарът на медицински услуги в курортните комплекси е свободен, частните лекари и кабинети сами определят тарифите си, насочени основно към чуждестранни туристи с международни застраховки.

Базов преглед при общопрактикуващ лекар / педиатър е от 80 до130 евро. Специализиран преглед (напр. УНГ, ортопед)между 100 и 200 евро. За манипулации (промивка на ухо, обработка на лека рана) цените започват от 70- 80 евро. Различни новинарски медии описват случаи в курорта, при които промивка на ухо или вадене на чуждо тяло се таксуват суми от 250 евро до над 700 евро, ако пациентът не е преминал през застраховател.

След края на лято 2025 г. медици коментираха, че доктори от различни краища на страната изкарвали 30 000 - 50 000 евро на сезон от кабинети, които не работят със здравната каса.

Не се сбъдна идеята за безплатни прегледи за българи на Златни пясъци

Лекарските практики в курорта Златни пясъци са добре оборудвани, но нямат договори със здравната каса и затова всички услуги са платени. Високите им цени се обясняват със солидните наеми, които докторите плащат за наем на помещенията.

В навечерието на миналото лято Съюзът на хотелиерите на Златни пясъци предложи в курорта да бъдат обособени лекарски практики за спешна и първична помощ, които да преглеждат безплатно български туристи.

За да се случи това, бизнесът представи пилотен проект, според който частен медицински център да се субсидира с 250 000 лв. от общината - за издръжка, заплати и денонощни дежурства на лекари и сестри. Мотивите на бранша бяха, че през лятото на Златни пясъци и съседния курортен комплекс “Чайка” постоянно почиват около 100 000 души, а скъпите медицински услуги в неработещите по здравна каса практики на място правят лоша реклама на туризма и карат летовниците да бият път до града, за да се прегледат по-евтино при здравен проблем.

Идеята беше центърът да се субсидира за трите летни месеца от приходите от туристически данък. Проектът обаче бе отхвърлен още на ниво комисия по туризъм с мотива, че финансирането на частна търговска дейност с публични средства е недопустимо.

Почиващите в курортите край Варна тази година ще плащат двойно повече,

ако се разболеят и викнат доктор в хотела, отколкото ако сами отидат до поликлиника в града. Домашно посещение на медик в хотелска стая струва 70 евро, а прегледът при специалист във Варна е между 35 и 40 евро. Цената скача до 62-65 евро, ако докторът е хабилитиран.

Прегледът денем варира от 38 до 51 евро, а нощем или ако е нужен специалист, струва колкото при професор във Варна. Поставяне на инжекция се таксува с 15-25 евро, според това дали е мускулна или венозна. Обработката на малка рана, промивка на ухо и спиране на кръвотечение от носа са по 25 евро. За големи рани цената се удвоява, а за шев цената е между 51 и 105 евро според големината на раната. Спрямо предни лета тарифите са увеличени с 10-15%, няма промяна само в тази за изписване на рецепта, която миналото лято бе 30 лв., а сега е 15-16 евро.

Заради солените разходи при инцидент, много летовници търсят помощ от плажните медици, които дежурят на охраняемите плажове. Често молят да им премерят кръвното, да превържат рана на дете, получена извън плажа. Някои обаче искат рецепти, каквито екипите нямат право да изписват. Други туристи пък отиват в Спешния център на МБАЛ “Св. Анна”, където помощта също е безплатна. Там обаче има големи опашки, а ако случаят наистина не е спешен, пациентите се насочват към поликлиника или към дежурните неотложни кабинети нощем. Там цените засега са същите като миналата година, само са превалутирани в евро.