Утре – 19 юни, около 8:00 ч. ще бъде пуснато движението по ремонтираното платно за София на автомагистрала „Тракия“ в област Пазарджик /между 55-ти и 60-ти км/, съобщиха от АПИ.

На 10 юни в отсечката започна превантивен ремонт и превозните средства преминаваха двупосочно в платното за Бургас.

До края на юни е планирано да завършват останалите ремонти на АМ „Тракия“ в областите Софийска, Стара Загора и Ямбол. За да се улесни пътуването в петък от 16 ч. до 23 ч. и в неделя от 15:30 ч. до 22 ч. ще се спре движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, като те в този период от време може да преминават по Подбалканския път I-6. Ограничението не се отнася за превозните средства, които извършват обществен превоз на пътници, превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. Предвижда се тежкотоварният трафик да бъде спрян отново на 26 юни и на 3 юли за пътуващите в посока Бургас, а на 28 юни и на 5 юли в посока София.

На автомагистрала „Тракия“ в Софийска област в момента се ремонтира платното за Бургас в участъка между 33-и и 39-и км и превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в отсечката с дължина около 5,5 км, ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.

В петък - 19 юни, до 12 ч. автомобилният поток преминава в две ленти в посока София и в една лента в посока Бургас. След това от 12 ч. на 19 юни до 17 ч. на 20 юни движението ще е организирано в две ленти в посока Бургас и една за София.

От 17 ч. в събота – 20 юни, до 10 ч. на 23 юни, превозните средства ще преминават в две ленти в посока София и една за Бургас.

Предвижда се ремонтът в отсечката в Софийска област да завърши до края на юни.

В област Стара Загора се ремонтират 11 км в платното за София, в участъка между 218-ти и 229-ти км. Строителните работи в платното към Бургас, които стартираха на 4 юни, завършиха късно вечерта в сряда и в момента трафикът преминава двупосочно по обновеното платно, а строителните дейности са в платното за столицата.

В област Ямбол за ремонт на фуга на съоръжение е ограничено преминаването в платното за София в участъка между 284-ти и 285-ти км и движението е двупосочно в платното за Бургас. Монтирането на нова фуга на другото съоръжение между 274-ти и 275-ти км завърши и преминаването в отсечката вече се осъществява без ограничения.