За поредна година едно от най-вълнуващите събития ще акостира на остров Света Анастасия. От 24 до 28 юни островът ще се превърне в сцена на традиции, музика и изкуство с поредното издание на Биле фест.

По традиция, фестивалът ще бъде открит на 24 юни с автентичния ритуал „Еньова буля" с курса в 10:00 часа от Магазия 1.

През фестивалните дни посетителите ще могат да се разходят из арт базара, където гост-изложители ще представят своите творения, а вечерите ще преминат в духа на общността — с български народни танци, в които всеки е добре дошъл да се включи.

Пълната програма на всички фестивални дни очаквайте съвсем скоро на страницата на остров Света Анастасия - https://www.facebook.com/St.AnastasiaIsland?locale=ga_IE

За резервации за пътуване: 0882 004124 или reservations@gotoburgas.com