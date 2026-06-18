Историята на танцуващите хлапета пред блок 406 в к-с “Меден рудник“ започва като детска мечта, която удивително напомня на филм от 80-те години на 20 век. Група деца, подражаващи на своите идоли от култови филми като “Флашданс”, “Божествени тела” и идоли като Джанет Джексън и Пола Абдул.

Това е времето на аналоговия телевизор с две черно-бели програми и пълната липса на танцови училища, от онези – модерните. Групата вече се е превърнала в градска легенда, а тази година празнува 40-годишен юбилей, с който отбелязва приятелството си и танцовото си развитие.

От хлапета пред блок до професионални хореографи, школи и танцова трупа - днес ДЮН е една от водещите танцови формации в България. През школата на ДЮН са преминали хиляди деца. Професионалната трупа е част от престижни танцови фестивали и програми за танц, а школата е събрала огромно количество отличия и награди.

На 29 юни от 19.00 ч. ДЮН празнува своя 40-годишен юбилей с концерт, в който ще вземат участие различни поколения танцьори.

Историята на ДЮН е истинска и много лична. На сцената ще излязат личности, които по различни начини са се докоснали до магията на ДЮН.

За 40-годишния юбилей ДЮН организира и СЪБОР на бивши танцьори. От 22 до 28 юни те ще подготвят заедно хореографии, които да представят в юбилейното шоу.

Това няма да бъде просто концерт, а среща на поколения, обединени от танца, приятелството и спомените за едно пътешествие, започнало пред блок 406 на бургаския к-с „Меден рудник“ и продължаващо вече 40 години.

Повече за събитието: https://www.facebook.com/events/1009496251560331