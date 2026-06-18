Днес

преди обяд ще бъде предимно слънчево.

В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ

ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На места, главно в планинските райони и в Източна България,

ще има валежи и гръмотевични бури.

Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са предимно

между 26° и 31°, в София – около 26°.

По Черноморието преди обяд

ще бъде предимно слънчево

. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има

краткотрайни валежи с гръмотевици.

Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21° и 25°. Температурата на морската вода е между 19° и 22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обяд

ще преобладава слънчево време.

След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 12°.