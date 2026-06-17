Точно в 12:00 часа днес малки и големи бургазлии се събраха на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Македония“ в Бургас, за да почетат паметта на 12-годишната Валя Димитрова, която загина на пешеходна пътека. Днес се навършват 15 години от трагедията, която потопи в скръб семейството и приятелите й, разтърси обществеността и се превърна в кауза за повишаване на безопасността на пътя. Днес призивът отново бе за повече отговорност, за безопасни улици, за защита на пешеходците и за разумно поведение от страна на всички участници в движението.



На събитието присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, директорът на Областната дирекция на МВР – старши комисар Николай Ненков, представители на обществени институции, граждански организации и десетки съпричастни граждани. Балони полетяха към небето в памет на Валя, а децата от детска градина „Раковина“ първи положиха цветя на символичната „Червена пътека“ в памет на Валя и раздадоха стикери с призив за отговорно шофиране на преминаващите водачи.

Цветето, поставяно върху пешеходните пътеки за Валя, се превърна в символ за памет към жертвите на пътни инциденти.

„Единственото, което днес отчитам като истински плюс и като нещо, което работи днес, са камерите. Независимо дали става дума за стационарни или мобилни камери, виждаме, че има резултат от тяхното използване. В същото време засиленият полицейски контрол и мерките за обезопасяване на пешеходните пътеки също дават резултат. Но това не е достатъчно. Необходимо е повече превенция, по-строг контрол и по-отговорно отношение от страна на всички участници в движението. Само така можем да намалим броя на трагедиите на пътя и да предотвратим други семейства да преживеят болката, която нашето семейство носи вече 15 години“, каза Мария Димитрова.