Булавто, официален вносител на леко-, средно- и тежкотоварни автомобили IVECO в България, дава старт на серия от Дни на отворените врати в три български града като част от европейската инициатива на италианския бранд.

Булавто България ще проведе Ден на отворените врати в Бургас на 17 и 18 юни, от 10:00 до 18:00 ч., в своята база на адрес ул. „Одрин“ №124. Събитието е част от инициативата „25 г. IVECO и БУЛАВТО“, която отбелязва дългогодишното успешно партньорство между двете компании и представя най-новите решения в градския транспорт.

Акцент в програмата ще бъде представянето на новите специализирани модели IVECO Daily, разработени с фокус върху ефективност, функционалност и адаптивност към различни бизнес нужди.

Инициативата е част от IVECO Urban Transport Solution Days и ще се проведе в три ключови града в страната – Варна, Бургас и София, като всяко събитие ще бъде организирано като Ден на отворените врати за клиенти и партньори.

Посетителите в Бургас ще имат възможност да разгледат автомобилите отблизо, да се запознаят с най-новите технологични решения в сегмента на лекотоварните превозни средства и да открият иновативни надстройки, съобразени с изискванията на различни индустрии.

Експертният екип на Булавто ще бъде на разположение за професионални консултации и изготвяне на индивидуални предложения според конкретните нужди на клиентите. Гостите на събитието ще могат също така да направят поръчки на място при специални преференциални условия.