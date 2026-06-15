





Музика, театър, кино, дигитална култура и първият подкаст на открито събират хиляди в най-дългото лятно събитие от 14 до 23 август





Бургас ще се превърне в най-горещата фестивална точка на Черноморието. От 14 до 23 август Морска гара посреща първото издание на BOOM Summer Fest – мащабен, мултижанров, десетдневен фестивал, който събира на едно място музика, кино, театър, подкасти, семейни събития и още много.

С амбицията да се превърне в новата лятна традиция на морския град, BOOM Summer Fest е най-дългото лятно събитие, което ще даде сцена на над 400 артисти, изпълнители, актьори, музиканти, инфлуенсъри, водещи и творци от различни сфери на културата и шоу бизнеса.



Организаторите обещават фестивал без аналог по българското Черноморие.



Централно място ще заеме впечатляваща фестивална сцена, оборудвана с LED екран и модерна мултимедийна техника, която ще превърне всяка вечер в истинско зрелище.

Освен богатата културна програма, посетителите ще открият специални зони за храна, напитки, атракции и развлечения за най-малките гости.



Легендите на българския рап откриват фестивала на 14 август. Тогава с мега концерт излиза култовата формация „Гумени глави“, които ще върнат публиката към златните години на жанра. До тях ще застанат Бат Венци от "Ъпсурт", Конса, 2 Лица, Ева Мария, Danny Dimitroff, Мария Драгнева, Lil Sha, Dimoff и Памеца. Публиката ще срещне и Мишо Шамара – емблематична фигура, която остава завинаги свързана с развитието на хип-хоп културата у нас.



Най-иновативната част на програмата е SEA YOU PODCAST. Това е първият подкаст на открито в Бургас. На сцената ще се качат популярни лица, които милиони българи следят ежедневно в социалните мрежи и онлайн платформите. Водещи са Ивка Бейбе - тя е сред най-популярните дигитални създатели на съдържание. Провокативна, забавна и винаги директна, тя обещава среща без филтър и разговори по теми, които вълнуват. Компания ще й правят Стефан Попов- Чефо, един от най-следваните подкастъри и коментатори в българското онлайн пространство и Асен Кокушев - актьор, популярен създател на съдържание и водещ, който се отличава с нестандартен поглед . Събитието ще се случи на 16 август. Билетите вече са в продажба.



От „Mamma Mia“ до „Dancing Queen“ – магията на ABBA оживява край морето в грандиозния спектакъл „ABBA Symphonie“ на 17 август. Впечатляващата интерпретация на незабравимите песни на хитовата шведска група с участието на солистите Люси Дяковска и Милица Гладнишка, съпроводени от Плевенската филхармония.





Своя вечер във фестивала ще има и рап сензацията Криско с емблематичния концерт „Старият Криско“, който ще върне феновете към най-големите му хитове и ще пресъздаде енергията от началото на неговата кариера на 15 август от 20.00 часа.





На 18 август фестивалът ще предложи „Фамилни концерти за ценители“. Участие ще вземат F.O. & PEEVA с Mitevi FM Band, Детски хор „Милка Стоева“, Таралеща, STEFETO, K.LINA, DJ BOBY_NOBREAK и DJ Ivo Happy. Събитието обещава музика за всички поколения и незабравима атмосфера под открито небе .



Следват още вълнуващи кино прожекции и спектакли, а на 22 и 23 август датите са запазени за емблематичния TEEN BOOM FEST – събитие, насочено към най-младата публика.

Любими инфлуенсъри, дигитални звезди, музиканти и създатели на съдържание ще се срещнат лице в лице със своите последователи.

Входът е свободен. Инициативата се реализира с подкрепата на Община Бургас.



Със своята амбициозна програма, впечатляваща продукция и разнообразие от събития, BOOM Summer Fest се заявява като едно от най-мащабните летни културни събития в България.

Не пропускай най-мащабното фестивално преживяване на лятото! Избери своето събитие и вземи билет още днес. Бургас те очаква от 14 до 23 август на BOOM Summer Fest!

Билети за BOOM Summer Fest 2026 (Бургас, 14-23 август)

RAP DYNASTY

https://bilet.bg/bg/events/rap-dynasty-8364

SEA YOU PODCAST

https://bilet.bg/bg/events/sea-you-podcast-8300

ABBA Symphonie (с Луси Дъковска, Милица Гладнишка и Плевенска филхармония)

https://bilet.bg/bg/events/abba-symphonie-s-lusi-dakovska-militsa-gladnishka-i-plevenska-filharmonia-pod-zvezdite-8202

„Старият Криско“

https://articket.eu/event/788?h=0

„Фамилни концерти за ценители“ (Фо Пеева)

https://bilet.bg/bg/events/fo-peeva-familni-kontserti-za-tseniteli-8205

Събитието: BOOM Summer Fest

Място: Бургас

Дата: 14 – 23 август 2026