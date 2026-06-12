Социалната мрежа Facebook, собственост на Meta, изпитва технически проблеми, заради които потребители от различни части на света съобщават за невъзможност да използват платформата.

Според постъпилите сигнали както уебсайтът на Facebook, така и мобилното приложение показват съобщение за грешка.

Така достъпът до услугата е прекъснат за част от приблизително 3,7 милиарда активни потребители на платформата.

Към момента няма официална информация за причините за срива или за времето, необходимо за отстраняването на проблема.

По първоначални данни друга социална мрежа на Meta, Instagram, не е засегната и продължава да функционира нормално.

Facebook е сред най-използваните социални платформи в света, като предлага възможности за публикуване на съдържание, обмен на съобщения, участие в групи и достъп до онлайн пазари и информационни потоци.