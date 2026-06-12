Най-голямата нискотарифна авиокомпания в Европа е обект на разследване заради политиката си, изискваща семействата с малки деца да плащат за резервации на места. Британските регулаторни органи ще проверят дали таксите са несправедливи и дали нарушават правилата, предназначени да предотвратят скрити такси, съобщава Euronews.

Ryanair, най-големият нискотарифен превозвач в Европа, е изправен пред нов проблем, след като регулаторите на конкуренцията започнаха разследване на таксите, които семействата плащат, за да седят заедно.

Разследването ще проучи дали спорните такси за места на авиокомпанията несправедливо наказват родителите и децата.

Базираната в Обединеното кралство Агенция за конкуренция и пазари (CMA) твърди, че условията на Ryanair изискват поне един родител да седи до детето си - включително тези с увреждания - и им таксува средно около 8 паунда (9,25 евро) на полет, за да го направят.

Надзорният орган проучва дали политиката е несправедлива съгласно законодателството за защита на потребителите и казва, че ирландският превозвач е единствената голяма авиокомпания, която лети от Обединеното кралство и налага такава такса.

В отговор Ryanair нарече разследването „фалшиво“ и заяви, че то ще „опровергае тези неверни твърдения на CMA“.

Превозвачът заяви, че не начислява такса за деца, които седят до родителя си или придружаващия го възрастен, но родителите и настойниците трябва да платят такса за резервация, за да бъдат настанени до тях.

Съгласно правилата на Ryanair, поне един родител или настойник трябва да седи с деца на възраст между две и 11 години, което означава, че семействата са длъжни да закупят „задължително семейно място“ както за пътувания на заминаване, така и за връщане.

Резервираните места струват между 4,50 и 13,50 евро,

въпреки че таксата обикновено е около 8 паунда във всяка посока. CMA казва, че политиката се прилага за повечето маршрути на Ryanair във Великобритания. За разлика от семействата, пътуващи с малки деца, другите пътници могат да пропуснат резервациите на места напълно.

CMA разследва дали практиката е в съответствие със законодателството за защита на потребителите и разглежда по-специално дали договорните клаузи са „несправедливи“ - или дали поставят клиентите в несправедливо неизгодно положение.

Ще бъде използван тест за справедливост, който ще определи дали правата и отговорностите в договора са твърде в полза на бизнеса, а не на потребителя. Ако се установи, че са несправедливи, тези клаузи не са правно обвързващи за клиентите и CMA има право да предприеме действия за прилагане, за да спре бизнеса да ги използва.

CMA казва, че е в ранен етап от разследването си и не е стигнала до никакви заключения относно това дали Ryanair е нарушила някой закон. В него се обяснява, че разследването има за цел да защити уязвимите потребители и да облекчи натиска, свързан с разходите за живот.

Ryanair направи промяна, за да се съобрази с дългите опашки за проверка на летищата и паспорти. Услугите за регистрация на летището и оставяне на багажа ще затварят 60 минути преди планираното заминаване – 20 минути по-рано от преди – от ноември.

Мярката е насочена към това пътниците да имат повече време да преминат през опашките за проверка на летището и паспорти, което в противен случай би могло да доведе до изпускане на полета им.