В петък (7 август) преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и Североизточна България, и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 32°.

Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) предупреждават с оранжев код за опасно горещо време. Той е в сила за 8 области в страната: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил. На места температурите могат да достигнат 39-40 градуса. В останалата част от страната, с изключение единствено на Смолян, е в сила жълт по-нисък предупредителен код за потенциално опасно време. Там се очакват до 37 градуса.

В планините днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в масивите в Западна и Централна България ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

През почивните дни (събота и неделя) времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в западната половина от страната и североизточните райони ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от север-североизток, нощем в много райони ще стихва.

Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°.

До средата на новата седмица времето ще бъде слънчево. Вятърът ще остане слаб от североизток, а температурите - без съществена промяна.