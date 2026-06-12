Любими герои от големия екран, анимационни класики и емблематични персонажи от света на видео игрите ще превземат Бургас това лято. Подготовката за тазгодишното издание на Фестивала на пясъчните скулптури вече започна, а първите пясъчни пирамиди се издигат в „Парк Езеро“ до конната база.

С много въображение, талант и хиляди тонове пясък скулпторите ще вдъхнат живот на темата „Пясъчни герои от екрана“. От приказни светове и анимационни любимци до кинообрази и герои от популярни видеоигри – посетителите ще се потопят в истинско приключение сред персонажи, които са оставили следа в няколко поколения.

В момента авторите подготвят своите проекти и скоро ще започнат да извайват фигурите, които и тази година ще превърнат Пясъчния град в една от най-атрактивните летни дестинации по Черноморието.

По традиция фестивалът ще отвори врати в началото на юли и ще посреща посетители до края на септември. Мястото е добре познато – „Парк Езеро“, където всяко лято пясъкът се превръща в изкуство, а въображението няма граници.

Какви герои ще оживеят тази година и кои светове ще ни върнат към детството или ще ни отведат в нови приключения? Отговорът предстои съвсем скоро.

Фестивалът на пясъчните скулптури е част от културните събития, които подкрепят кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032