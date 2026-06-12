Най-мащабното състезание по крос триатлон в България – Олимпийски крос триатлон „Лъвско сърце“, ще събере рекордните 900 участници на 12 и 13 юни в района на Културно-историческия комплекс „Ченгене скеле“ – рибарското селище в парк Росенец, край Бургас. Събитието се осъществява с институционалната и финансова подкрепа на Община Бургас.

След поредица от успешни издания и непрекъснато нарастващ интерес към събитието, тази година „Лъвско сърце“ поставя нов рекорд по брой записани състезатели. Атлети от цялата страна ще премерят сили в две основни дисциплини – индивидуално участие и щафетно състезание.

Програмата на събитието започва на 12 юни с регистрация на участниците и техническа конференция, а основната надпревара ще се проведе на 13 юни между 09:00 и 15:00 часа. Освен спортните емоции, организаторите са подготвили разнообразни игри, активности и томболи за състезатели и гости през целия ден.

Събитието е отворено и за публика, като зрителите ще имат възможност да проследят стартовете, преминаванията по трасето и финалите в уникалната атмосфера на „Ченгене скеле“ и парк Росенец.

Във връзка с провеждането му, пътят от хижа „Странджа“ до Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ ще бъде затворен за превозни средства в интервала 8:00 – 15:00 часа на 13.06.2026 г., като пешеходният достъп ще остане свободен.

„Една от целите на Сдружение „Лъвско сърце” е да популяризира природни и културни забележителности през спорт. Дейността на сдружението стартира в Приморско, през 2016 г. Нашата задача е всички участници, освен да премерят сили в състезанието, да припознаят района като място за семеен и спортен туризъм. Благодарим на Община Бургас, че за шеста поредна година са наш партньор, защото без тяхната помощ, трудно ще се случи подобна спортна проява. Предстои провеждането на най-големия крос триатлон в България, който ще се състои на 04-06.09.2026г. в Приморско“, коментираха организаторите на „Олимпийски крос триатлон Лъвско сърце Утопия”.