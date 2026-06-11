На 20 и 21 юни 2026 г. в кв. „Крайморие“, гр. Бургас ще се проведе второто издание на „Крайморски фестивал“.

На откритата сцена на „Лодкостоянка Крайморие“ ще се изявят близо 600 любители на изкуството.

Участие във Фестивала са заявили творчески формации и индивидуални изпълнители, представящи фолклорното богатство и съвременни форми на изкуство от град Бургас, населени места от територията на област Бургас, от общини по българското Черноморие и от други региони на България.

Първият фестивален ден ще започне с дефиле на участниците до фестивалната сцена на „Лодкостоянка Крайморие“, което ще бъде водено от Кукерска група и Гайдарски състав. В двата фестивални дни ще се проведе Флашмоб „Най-дългото Крайморско хоро“, който ще събере изпълнители, публика, гости и посетители на квартал „Крайморие“.

Във Втория фестивален ден ще бъде организирана Детска творческа работилница „Крайморска палитра“ с участието на деца на възраст до 14 години, които под ръководството на двама художници ще пресъздадат красотата на Черно море чрез рисунки, накити и сувенири с материали от морето.

"Крайморски фестивал“ се организира от Сдружение „ЧАР – Черноморска асоциация за развитие – Бургас“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Община Бургас.