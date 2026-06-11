„Бургас разкрива факултет по фармация и днес са обявени държавните бройки за прием!“, обяви кметът Димитър Николов. 25 студенти ще прекрачат за първи път още тази есен прага на новия факултет.

„Честито и благодаря на всички, които допринесоха това да се случи! Преминахме през много перипетии, но съм щастлив, че стигнахме до успешен финал!

Факултетът ще бъде ръководен от безспорно име- проф. д-р Емил Христов, който избра Бургас за свой професионален път. Екипът преподаватели е сформиран, чудесни имена!

Кандидатстването стартира, очакваме приетите студенти от първия випуск на факултет по фармация Бургас! Ура!“, добави кметът.