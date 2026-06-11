Дейностите от страна на инвеститора ПЕПЕ.БГ ЕООД в близост до плаж "Бутамята" в Синеморец са спрени. Причината- липсваща документация. Това заяви пред журналисти директорът на РИОСВ - Бургас.

При проверка на място се вижда, че вече са прекарани ток и вода, което към момента е в аболютно нарушение на закона, заяви Маринов. И допълни, че на фирмата е съставен акт. По закон санкцията за първо нарушение е в размер на между 1000 и 5000 лв.

РИСВ ще издаде и предписание за възстановяване на терена във вида, в който е бил в началото. Ремонтни дейности са започнали преди да има съгласуване с РИОСВ и с Община Царево, което е нарушение на закона", заяви Маринов.



По случая работа е започнала и Окръжната прокуратура в Бургас.

Служители от полицията ще изискат цялостната документация, ще бъдат снети и сведения от лица, смързани с дейностите, В проверката ще бъдат включени и служители от РИОСВ, ИАГ и други институции.

Отделно, магистратите ще инспектират и всички индивидуални административни актове, издадени във връзка със случая, с оглед тяхната законосъобразност.



Окръжна прокуратура-Бургас е ангажирала компетенциите на кмета на Царево, началника на РДНСК-Бургас, директора на ОД на МВР-Бургас, областният управител на Област Бургас и директора на РИОСВ-Бургас.