Земетресение с магнитуд 3.6 по скалата на Рихтер е отчетено в Румъния, съобщава Европейският и средиземноморски сеизмологичен център.

Епицентърът е бил в района на Бузау, град с около 130 хиляди жители, разположен на около 120 километра североизточно от столицата Букурещ.

Според НИГГГ трусът е бил на много голяма дълбочина – 119 километра, съобщават сеизмолозите. Данните у нас сочат, че магнитудът е бил 3.1 по Рихтер и на дълбочина 100 километра.

Няма данни земетресението да е усетено в България.